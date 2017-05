Dit model is 'te dik' voor show Louis Vuitton

Bang en onzeker

,,Om 2 uur 's nachts werd ik extreem hongerig wakker. Het ontbijt begon om 6.30 uur en ik nam zo weinig mogelijk. Ik was bang om Alexia tegen te komen, maar gelukkig was ze er pas om 8 uur, toen ik al klaar was. Ze wilde duidelijk controleren of ik had gegeten", gaat Hoyer verder.

,,Om 19 uur 's avonds kreeg ik een telefoontje van mijn agent in Denemarken dat ik geschrapt was voor de show en naar huis mest komen. Niet alleen had ik een buik en was mijn gezicht opgeblazen, nu was plots ook mijn rug een probleem. Ik ben blij dat ik 20 jaar ben met een sportverleden en geen meisje van 15 dat nieuw is in de modellenwereld en onzeker is over zichzelf, want ik weet zeker dat ik dan ziek en onzeker zou zijn geweest in mijn verdere leven."