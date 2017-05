Diplo wil naast muziek een carrière als model

Groningse studenten balen van College Tour met Lubach in Amsterdam

1 mei Groningse studenten die de opnamen van College Tour met Arjen Lubach in hun woonplaats zouden bijwonen, zijn teleurgesteld dat de tv-ster toch gewoon in Amsterdam wordt geïnterviewd. Op Twitter uiten ze hun ongenoegen. Volgens Lubach was er geen geschikte ruimte in de noordelijke stad te vinden.