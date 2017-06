De vijf zomerhits van 2017

Luis Fonsi ft. Justin Bieber - Despacito

Enrique Iglesias - Subeme la Radio

Dj Khaled ft. Justin Bieber – I’m the One

Nu snappen we waarom Justin Bieber zo slecht voorbereid op het Pinkpop-podium (‘Hoe heet het hier? Mandgraaf?’) verscheen. Het tieneridool was bezig met een aanval op het record meeste zomerhits in een jaar. Hij kreunde de Engelse tekst van Despacito , verzorgde de vocalen bij David Guetta’s 2U en helpt ook DJ Khaled aan een zonnige hit. I’m the One is geen feestnummer, maar de relaxte soundtrack bij een zwoele zonsondergang met een alcoholvrije cocktail.

Katy Perry ft. Nicki Minaj – Swish Swish

The Killers - The Man

Outsider. The Killers leken de houdbaarheidsdatum voor de hitparade voorbij, maar doen met het aanstekelijke The Man nog een laatste, dansbare poging. Als de tekst van The Man niet zo knap gecomponeerd was, had hij uit de pen van Donald Trump kunnen komen. Het heerlijk borstklopperige refrein I got gas in the tank/I got money in the bank/I got news for you baby, you're looking at the man klinkt in elk geval als een van zijn verkiezingstoespraken.