De succesfactoren van Mr. Perfect Armin van Buuren

September 2004. In Tel Aviv zit Armin van Buuren bij promotor Ronny thuis aan het diner. Over een paar uur gaat de dj uit Leiden draaien in The Dome, een van de grootste clubs in Israël. Als het bericht binnenkomt dat bij een collega-dj een avond daarvoor de apparatuur is uitgevallen, verslikt Armin zich bijna in zijn Thaise noodles: ,,Het zal je toch gebeuren. En dat je dan niet weet hoe je eigen apparatuur werkt.”



Armin van Buuren - destijds op de derde plaats in de dj-top 100 - gruwelde van het idee dat hij niet weet hoe de knopjes werken. Bijna dertien jaar later staat Armin van Buuren voor zijn grootste shows ooit, vanavond en morgen in de Johan Cruijff ArenA. Drumstellen zullen uit het plafond komen, acrobaten door de lucht vliegen en trampolinespringers capriolen maken. Controlefreak Armin is bij alles betrokken. ,,Er is meer motion in dan ooit. Het wordt een groot spektakel”, belooft Armin. ,,Maanden hebben we naar tekeningen zitten staren, nu gaat het gebeuren. Kriebels.”



Wie Armin goed kent, weet dat het niet bij staren alleen is gebleven. Goed gekozen is de naam van de documentaire die momenteel in delen over hem verschijnt: ‘Armin is Mr. Perfect’. Het streven naar perfectie is één van de eigenschappen die nodig was om aan de top te komen én blijven. ,,Hij wil het beste van het beste, ook van zijn team”, weet Maykel Piron, zijn vriend en compagnon. ,,Hij voert uit en bepaalt op basis van zijn extreme passie voor de muziek, maar heeft door de jaren heen ook de juiste mensen om zich heen verzameld. Armin is ontzettend allround.”