De spannendste boeken van 2017 zijn weer bekend

Normaal presenteert Van Santen Opsporing Verzocht, maar voor de Gouden Strop heeft ze even een uitstapje gemaakt naar de fictieve misdaad op papier. Als juryvoorzitter dook ze in de wereld van het spannende boek. ,,Dat was wel even nieuw voor mij. Normaal lees ik vanwege mijn werk dat soort boeken niet. Dan kies ik liever voor biografieën over historische gebeurtenissen.”



Van Santen kreeg hulp uit onverwachte hoek. ,,Mijn schoonmoeder bleek verzot op thrillers. Ze keek likkebaardend naar de boeken die ik mocht lezen. Ik heb genoeg ongevraagd advies gekregen.” Uiteindelijk verschilde het lijstje van Van Santen niet veel van dat van de andere juryleden – recensenten en een bibliotheekdirecteur. ,,Het zijn allemaal thrillers, maar toch hebben ze allemaal een ander subgenre”, zegt ze over hun selectie. ,,Samen is net een aflevering van Criminal Minds, Nemesis is dan weer echt een politieverhaal, Tot stof duikt in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, Handschrift van de Duivel is een historisch verhaal en Later als ik dood ben duikt juist weer in de thematiek rond TBS’ers.”



Het professioneel lezen van boeken was voor Van Santen af en toe flink aanpoten. ,,Normaal als je een boek leest dat je niet zo goed vindt, dan leg je het weg. Nu moest ik soms echt even doorbuffelen, omdat het uit moest. Ik heb ook flink wat nachtrust ingeleverd, omdat ik moest weten hoe dat spannende boek zou aflopen.” Maar al met al vindt ze het uitstapje geslaagd. ,,Ik durf over alle boeken die op de shortlist staan te zeggen: die moet je lezen!”