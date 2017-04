'Daniel Craig is toch weer James Bond'

Bondproducent Barbara Broccoli zou Daniel volgens die bronnen inmiddels al bijna hebben overtuigd van een terugkeer als Bond. De producente zou haar pijlen op hem hebben gericht, omdat ze niet gecharmeerd is van Tom Hiddleston, wiens naam veel werd genoemd als nieuwe 007 en in Nederland onlangs te zien was in de miniserie The Night Manager. ,,Ze vindt hem te arrogant en niet stoer genoeg om Bond te spelen", aldus een bron.



Craig nam zijn eerdergenoemde uitlatingen overigens deels terug. Op een festival in New York afgelopen najaar legde hij uit dat hij de uitspraken had gedaan op een moment dat hij er even doorheen zat. ,,Het was een dag nadat de opnames van Spectre waren afgerond. Ik was een jaar weggeweest van huis." Zelfmedelijden had de overhand genomen, aldus de acteur. ,,Boehoe. Maar het is een fijne klus. Ik heb ervan genoten."