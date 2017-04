Cupido schiet raak: Amber Heard en Elon Musk zijn stelletje

Het kersverse koppel koos deze week voor een actieve vakantie aan Gold Coast, een stad in Australië. TMZ heeft foto's in handen waarop te zien is dat Amber en de 45-jarige baas van Tesla Motors zich vermaken op een kabelbaan terwijl ze aangelijnd zijn.

Relaties

Amber scheidde in 2016 van Johnny Depp. Ze beschuldigde de acteur van mishandeling. Depp trof in januari een schikking en scheidde van Heard, die 6,5 miljoen euro moest betalen aan de blondine.



Elon Musk trouwde in 2000 met Justine Wilson met wie hij zes zoons kreeg, waarvan er eentje na tien weken overleed. Het huwelijk hield niet stand en Elon vond in 2010 de liefde bij actrice Talulah Riley. De twee trouwden, scheidden en hertrouwden, maar ook dat was voor korte duur. In oktober 2016 was de scheiding definitief.