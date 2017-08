Chrissy Teigen: ik dronk en zette mezelf voor schut

Realitysoap André Hazes 'lekker ordinair'

21 augustus Zanger André Hazes jr. (23) is naar eigen zeggen 'best grof' in zijn eerste reallifesoap. Dré liet de cameraploeg van SBS onlangs overal filmen, behalve in zijn slaapkamer. Fans zien vanaf 1 september hoe hij zich voorbereidt op zijn concerten in Ahoy, zijn vriendin Monique en hun zoontje Andreas Martinus, maar ook zijn tourmanager Djarno en oma duiken op in de beelden.