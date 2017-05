Chris Cornell in besloten kring begraven

Video Star Wars, al 40 jaar een me­ga-mer­chan­di­se succes

26 mei Deze week is het 40 jaar geleden dat de eerste Star Wars-film in de bioscoop gedraaid werd. Met afgelopen jaar nog de film Rogue One in de bioscopen en dit jaar een nieuwe 'echte' Star Wars is de ruimte-avonturenfranchise nog altijd springlevend. Hoewel het succes van de film aanvankelijk niet zo hoog werd ingeschat bleek Star Wars een regelrechte kaskraker.