Chris Cornell: architect van de grunge

Die tweede carrière werd overschaduwd door Cornells haat-liefde-verhouding met drank en drugs. Hij bezocht in 2002 voor het eerst een afkickkliniek. In 2004 verklaarde hij zich clean. Trots vertelde hij hoe hij zijn leven weer op de rit had. Hij had niet alleen de drugs afgezworen, hij rookte zelfs geen sigaretten meer.



In nuchtere toestand verzorgde hij in 2009 niettemin in één van de slechtst ontvangen optredens op het festival Pinkpop. Het grunge-icoon had zich door producer Timbaland laten verleiden tot een soloalbum met beats in plaats van gitaren. De plaat was ondermaats, de vertaling naar het live-podium desastreus.



Niet verwonderlijk daarom dat Cornell uiteindelijk Soundgarden weer reanimeerde. De groep meldde recent goed op weg te zijn met een nieuw album en toerde door de VS. In Detroit sloot Cornell gisteravond af met fanfavoriet Slaves & Bulldozers. In de song verwerkte hij het refrein van de gospel In My Time of Dying van Blind Willie Johnson: 'In my time of dying, I want nobody to mourn/All I want for you to do is take my body home'. Enkele uren later was Chris Cornell dood.