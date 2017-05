Chris Cornell (52) van Soundgarden overleden

De komende dagen had Cornell meerdere optredens gepland staan. Volgens Bumbery is het overlijden van de artiest plots en onverwachts. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.



De zanger scoorde in de jaren negentig met Soundgarden de hit ‘Black Hole Sun’ en schreef later als solo-artiest het nummer ‘You Know My Name’ voor de James Bond-film Casino Royale.



Cornell wordt gezien als één van de grondleggers van de Grunge-muziek. In 1992 trad de band op tijdens Pinkpop.



Solo



De rocker werd vooral bekend door zijn rol als leadzanger in de band Soundgarden en frontman bij Audioslave. Als soloartiest bracht Cornell vijf studioalbums uit. De laatste was het album Higher Truth. Lezers van het Amerikaanse muziektijdschrift Guitar World riepen hem uit tot de grootste rockzanger ooit.



Cornell werd geboren en getogen in Seattle. Hij heeft drie kinderen van twee verschillende vrouwen.