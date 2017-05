Céline Dion zingt titelsong Titanic tijdens Billboard Awards

,,Dit nummer betekent heel veel voor mij en heeft een grote rol gespeeld in mijn carrière'', aldus de 49-jarige zangeres. ,,Ik ben James Horner en Will Jennings dankbaar voor het schrijven van het nummer en dat ze me de gelegenheid hebben gegeven een onderdeel te zijn van het succes van Titanic'', vervolgt Dion.



Het nummer won in 1997 de Oscar voor de beste titelsong van de speelfilm Titanic, over de beroemde scheepsramp met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de hoofdrol. In 1998 wint Dion een Golden Globe en in 1999 een Grammy voor het nummer.