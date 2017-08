Carré-show Lil' Kleine in halfuur uitverkocht

Clooneys doneren miljoen om haat tegen te gaan

19:57 George en Amal Clooney hebben een miljoen dollar gedoneerd aan een organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling in de Verenigde Staten. Dat heeft het beroemde echtpaar aan Amerikaanse media laten weten in een verklaring. De schenking komt na het geweld tijdens de rechts-radicale protesten in Charlottesville.