Carolien deelt geheim plekje op Ibiza, Chantal begaat blunder in hotel

Carolien viert korte vakantie

Carolien Karthaus-Spoor is voor een fotoshoot in Ibiza, maar de blondine pikt toch een paar zonnestraaltjes mee in haar vrije tijd. De zwangere actrice deelt vandaag een fotootje waarop ze poseert op een idyllisch plekje van het eiland. ,,Best hidden spot @ Ibiza", schrijft ze erbij.

Best hidden spot @ Ibiza... #callabonita #lunch #beach #sun #perfectday #ibiza #happysunday

Tim ramt nog even door

Het is vandaag de dag van de Rotterdamse marathon. Ook Tim Douwsma begint zijn dag sportief: hij zoekt de sportschool op. De zanger deelt een kiekje op Instagram waarop hij met ontbloot bovenlijf in de spiegel naar zichzelf kijkt. ,,Nog effe door rammen Timmie..", spreekt hij zichzelf wat moed in.

Nog effe door rammen Timmie... 👊🏼💪🏼☀️ fijne zondag! #sunday #workout @changinglife.cl @unfoldedclothing

Nicolette is trotse mama

Lola, het dochtertje van Nicolette van Dam, heeft vandaag haar B-diploma gehaald. De presentatrice is door het dolle heen en deelt een filmpje waarin het meisje onderwater door een gat zwemt. ,,Zo trots!", schrijft de blondine erbij.

Zo trots... Onze Lola heeft haar B-diploma gehaald! 🐬

Een fijne zondag van Sabia

Socialite Sabia Boulahrouz is zo te zien in haar nopjes met deze zonnige zondag. De ex van Rafael van der Vaart wenst haar fans een fijne dag toe. Dat schrijft ze bij een kiekje waarop ze met een verleidelijke blik de camera inkijkt. 'Wat ben je toch een prachtvrouw', luidt één van de complimenten.

Sunny Sunday everyone ☀️🍭🍉🍓💋

Sportieve dag voor Maik

Maik de Boer is vandaag in een lollige bui. De Amsterdamse stylist deelt een videootje met zijn volgers waarin hij in een parkje in slow motion komt aanrennen. ,,I did it!", grapt hij erbij, doelend op de Rotterdamse marathon.

Omg I did it!

Chantal maakt een foutje

Wat doe je als je in een sjiek hotel bent, waar allerlei verleidelijke smeerseltjes voor het oprapen liggen? Chantal Janzen wist het vanochtend wel. De blondine gunde zichzelf een verwenmomentje en smeerde zichzelf in met bodylotion. Althans, dát dacht ze. ,,Al smerend wel denken 'Hm is wel héle dikke shizzle dit..' Maar lekker doorsmeren he. En daarna erachter komen dat het conditioner was ", bekent ze op Instagram.

In sjiek hotel het ganse lijf insmeren met zeer dikke (want sjiek hotel dus alles zal wel dure goeie dikke shizzle zijn) bodylotion je hele lijf insmeren. Al smerend wel denken 'Hm is wel héle dikke shizzle dit..' Maar lekker doorsmeren he. En daarna erachter komen dat het conditioner was. Ik kan dat. 👊🏼

Kim-Lian is creatief

Kim-Lian van der Meij had vandaag behoefte aan het strand. De presentatrice kwam met een beetje fantasie en creativiteit tot een goede oplossing. ,,We doen net of het dakteras het strand is. Heeeeeerlijk", schrijft ze bij een fotootje waarop ze met haar drie koters op gekleurde kleedjes ligt en van de warme zonnestralen geniet.

We doen net of het dakteras het strand is. Heeeeeerlijk ☀️💗

Jan peddelt erop los

Jan Versteegh heeft vandaag de Vinkeveense Plassen opgezocht. De presentator peddelde wat op het water, maar kukelde vervolgens van zijn plank af. ,,Vlak na deze foto viel ik van de surfplank af en bleek het water temperatuurtje hartstilstand", laat hij weten. Zijn volgers zien er de humor wel van in. 'Hahaha!', klinkt het in de reacties.