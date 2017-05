Caitlyn Jenner: geen contact meer met Kim Kardashian

Jenner was te gast om over haar autobiografie The Secrets of My Life te praten, waarin de beroemde transgender openhartig schrijft over haar leven voor haar transitie en de relatie met haar toenmalige partner Kris Jenner en hun kinderen. ,,Ik hou van Kim, ze is een geweldig persoon. Maar ik zal je eerlijk vertellen, ik heb al een lange tijd niet meer met haar gesproken", zegt Jenner. ,,Ik heb alles even gelaten voor wat het is. Hou afstand.", vervolgt ze.



Kim Kardashian was niet blij met de memoire van Jenner. In het boek beweert ze dat Kim's moeder Kris Jenner altijd al wist dat Bruce (nu Caitlyn) Jenner eigenlijk een vrouw wilde zijn. ,,Caitlyn mag natuurlijk vinden wat ze wil, maar waarom elke keer mijn moeder overal bij betrekken?", vroeg de realityster zich in april af.



Caitlyn snapt en respecteert de houding van haar stiefdochter. "Er is altijd een hoop drama in de familie Kardashian", relativeert ze.