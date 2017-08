BZT Show houdt het voor gezien na elf jaar

Ik Vertrek Met het ene been in Frankrijk en het andere in Nederland

14:25 In een nieuwe reeks Ik vertrek - mét nieuwe leader en vormgeving – zien we vanavond het verhaal van Esther en Alexander Hendriksen, die in het dorpje Montazeau in de Dordogne een mooi maar vervallen herenhuis willen opknappen tot chambre d’hôtes.