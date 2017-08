Bonnie Tyler zingt Total Eclipse of the Heart tijdens zonsverduistering

Video Foo Fighters trekken Rick Astley het podium op

17:18 De Amerikaanse rockband Foo Fighters hadden gisteren voor de bezoekers van het Summer Sonic-festival in Tokio een verrassing in petto. Ze haalden de Britse zanger Rick Astley (51) op het hoofdpodium en speelden vervolgens zijn wereldhit 'Never gonna give you up' (uit 1987).