Birgit Schuurman werkt aan vierde album

Humberto Tan: Het is privé even niet leuk

16:21 RTL Late Night-presentator Humberto Tan (51) heeft naar eigen zeggen een risico genomen door de afgelopen maanden niks los te laten over zijn privéleven. Volgens de vader van drie is de roddelpers gericht op vernietiging en is de prijs die hij nu betaalt vrij hoog.