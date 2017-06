Een rechtszaak rond slechts één ‘slachtoffer’?



Bill Cosby staat in de rechtbank tegenover Andrea Constand (44) die in 2004 door de legendarische komiek zou zijn gedrogeerd en seksueel misbruikt. Maar er waren toch veel meer slachtoffers? Een slordige 60 vrouwen kwamen inderdaad afgelopen tijd naar voren met soortgelijke beschuldigingen. De meeste incidenten gaan echter terug tot de jaren ’60 en zijn inmiddels verjaard. Dit feit leidde al tot veel controverse met als gevolg dat de gouverneur van de Amerikaanse staat Californië een wet ratificeerde die de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven van 10 jaar afschafte. Cosby staan dus na dit proces mogelijk meer uren in het verdachtenbankje te wachten.

Wie is die Andrea Constand?

Ze is een voormalig basketbalster die ten tijde van het vermeende misbruik werkte in de technische staf van het basketbalteam van de Temple University in Philadelphia. Cosby zat er in de Raad van Toezicht. De twee raakten bevriend, bezochten feestjes en zij kwam geregeld bij hem over de vloer. Op een avond in 2004 zou de hitsige beroemdheid haar hebben gedrogeerd met pillen en een glas wijn. Het was even na 04.00 uur en Constand (toen 31 en in een relatie met een vrouw) werd ernstig verward wakker. Haar trui was omhoog geschoven, haar bh zat los. De 37 jaar oudere acteur, die ze als vriend en raadgever zag, zou ‘allright’ hebben geroepen en zijn slachtoffer met een bosbessenmuffin weer hebben weggestuurd.

Waarom nu pas een rechtszaak?

Constand klaagde Cosby een jaar later aan, maar een civiele rechter zag in een strafproces geen kans van slagen en de zaak werd voor een onbekend bedrag geschikt. Beide partijen tekenden ook een meerjarig zwijgverbod. Pas in 2014 kwamen ‘nieuwe feiten’ aan het licht die vervolging alsnog mogelijk maakte. Ook werd druk uitgeoefend door advocaten van tientallen vrouwen die inmiddels een soortgelijk verhaal vertelden: Cosby diende pillen toe waarna hij seks met ze had.

Het belangrijkste bewijs?

Onderdeel van die ‘nieuwe feiten’ was een verklaring van Cosby in het kader van Constands civiele zaak uit 2006. En die liegt er niet om. De tv-ster en in de jaren ’80 met zijn Cosby Show nog een pleitbezorger van traditionele familiewaarden, gaf aan bij zeker één vrouw en bij een onbekend aantal anderen het middel Quaalude te hebben gebruikt. Dit bevat de chemische stof methaqualon en werkt verdovend.

De verdediging?

Andrea Constands verhaal is ongeloofwaardig, zeggen Cosby's advocaten. Waarom wachtte ze een jaar voor ze aan de bel trok, waarom kan ze zich de exacte datum van het voorval niet meer herinneren en waarom onderhield ze na het vermeende misbruik nog steeds contact met de komiek? Ook wijst het verdedigingsteam op de vele persconferenties van Gloria Allred, de advocate die ruim 50 vrouwen vertegenwoordigt die zeggen ook slachtoffer te zijn. ,,Ze houdt blijkbaar meer van aandacht dan van gerechtigheid. Ze noemt zichzelf een burgerrechtenadvocaat, maar haar campagne tegen Mr. Cosby is gebaseerd op racisme en vooroordelen.'' En het telefoongesprek met Constands moeder zou illegaal zijn verkregen en dus niet als bewijslast mogen dienen.

En Bill Cosby zelf?

Cosby, die zegt volledig te varen op de expertise van zijn verdedigingsteam en dus zelf niet zal spreken, liet zich recent nog voorzichtig uit over het hele proces op de Amerikaanse radiozender Sirius XM. In het interview noemt hij het grote aantal beschuldigingen die losstaan van deze zaak ‘een indrukwekkende manier om de publieke opinie aan de andere kant te krijgen’. Een van zijn dochters gaf aan dat racisme een grote rol speelt, onder meer omdat slechts twee van de twaalf juryleden Afro-Amerikaans zijn. Cosby over de mogelijke discriminatiefactor: ,,Zou kunnen, zou kunnen. Ik kan er niets over zeggen, maar als ik naar bepaalde dingen kijk, en op mijn situatie betrek, er zijn zoveel tentakels. Ik geloof echt dat een deel ervan dat wel kan zijn.’’