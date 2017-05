Beyoncé en Jay Z zijn goed voor vermogen van meer dan miljard euro

De 35-jarige Beyoncé is in haar eentje goed voor een vermogen van zo'n 350 miljoen dollar. Haar man Jay Z doet daar nog een schepje bovenop met een fortuin van 810 miljoen dollar. Dat brengt het totaal op 1,16 miljard dollar. En het einde is volgens Forbes nog lang niet in zicht.



Alleen Jay Z's vermogen nam afgelopen jaar al met 30 procent toe door een investering van 200 miljoen dollar in Tidal, zijn streamingsdienst. Ook heeft hij veel van zijn geld gestopt in zijn eigen platenlabel Roc Nation, zijn champagnemerk Armand de Brignac en nog een aantal eigen bedrijven. Jay Z is ook partner van concertorganisator Live Nation, waar hij vorige week nog een slordige 200 miljoen dollar in zou hebben gepompt.