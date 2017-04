Bella Hadid maakt parachutesprong uit vliegtuig boven Dubai

'Beyoncé en Jay Z vieren trouwdag in peperduur resort'

15 april De zwangere superster Beyoncé en haar echtgenoot, rapper Jay Z, hebben vorige week genoten van een superdeluxe vakantie op de eilandengroep Bora Bora in de Stille Oceaan tussen Australië en Zuid-Amerika. Het stel vierde er in het diepste geheim hun trouwdag en het feit dat de zangeres weer in verwachting is, zo meldt E! News.