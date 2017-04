Bella Hadid biedt excuses aan voor totale flop luxefestival

De bezoekers moesten een paar duizend euro per kaartje neertellen voor het festival. Daarvoor zouden ze veel luxe krijgen, maar niets was minder waar. Op social media werd massaal geklaagd over de schamele vertoning. Het eten bestond uit een simpel broodje kaas. Ook was er geen luxe accommodatie, maar leek het terrein meer op een tentenkamp. Veel bezoekers kozen ervoor eerder te vertrekken.



Bella Hadid was een van de beroemdheden die reclame maakte voor het festival. ,,Ook al was dit niet mijn project en was ik niet geïnformeerd over het productieproces en wist ik dus niet wat het eindresultaat zou zijn. Ik weet wel dat het met de beste intenties is georganiseerd en het de bedoeling was dat we allemaal de tijd van ons leven zouden hebben."