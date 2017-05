Belgische Blanche verovert steeds meer harten

Ze is bijvoorbeeld vanochtend opgerukt naar de eerste plaats op iTunes van alle Eurovisie Songfestivalkandidaten. Al zit Portugal haar wel dicht op de hielen en wisselen hun posities voortdurend.



De ingetogen breekbaarheid die haar zo eigen is, past heel goed bij het ijzersterke lied City Lights. Dat is ook de rest van Europa niet ontgaan. De song roept sterke emoties op. Sommige twitteraars hielden het niet droog toen Blanche op een aandoenlijke manier haar kwetsbaarheid toonde op het podium. Zo verklaarde de Poolse tv-commentator dat hij 'de tranen in haar stem hoorde'.



City Lights is daardoor uitgegroeid tot het populairste Songfestivalnummer op iTunes. Na de show gisteren is het lied opgedoken in de ranglijsten van 19 landen. In Litouwen is de Belgische kandidate binnengekomen op de eerste plaats. Zeven keer noteert het lied in de top-20. De Portugese artiest Salvador Sobral staat op een tweede plaats, gevolgd door Moldavië, Italië en Zweden.