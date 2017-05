Belgen lopen weg met rappende Josje

Ex-K3'tje Josje Huisman scoort in België een hit met een nieuwe versie van Bagagedrager van Gers Pardoel. De zangeres doet samen met de Brabantse rapper mee aan het Vlaamse programma Liefde voor Muziek. In de aflevering waarin de muziek van Gers centraal stond, besloot Josje te gaan rappen. In de oorspronkelijke versie van het nummer zingt Gers over een meisje die hij mee naar huis neemt en uiteindelijk zijn fiets steelt. In de nieuwe variant is Josje dat meisje en legt ze de rapper uit waarom ze de fiets heeft gestolen.