Belafonte eist partneralimentatie van Spice Girl Mel B

Melanie Brown en Stephen Belafonte waren bijna tien jaar getrouwd maar Brown diende eind maart scheidingspapieren in. Ook beschuldigde ze haar echtgenoot ervan haar te hebben mishandeld. Zo zou tijdens de finale van Dancing With the Stars in 2007 Belafonte haar hebben geprobeerd te wurgen en sloeg hij de zangeres in haar gezicht. ,,Hij zei dat hij me neer zou slaan om me te laten weten wie de baas is'', zegt Brown in rechtbankstukken.