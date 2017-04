Beau van Erven Dorens nieuwe presentator 5 Jaar Later

Van Erven Dorens heeft de eerste opnames al achter de rug. Hij mag putten uit het archief van Pauw, die vijf jaar eerder de gesprekken voerde met de gasten. Wie er in het nieuwe seizoen te zien zijn, is nog onduidelijk. De nieuwe presentator nodigde in RTL Boulevard Peter R. de Vries al uit als gast.



5 Jaar Later was acht seizoenen lang te zien op de publieke omroep. In het programma sprak Pauw met bekende gasten uit de politiek en tv- en theater-wereld over hoe zij hun toekomst zien. Samen blikken ze dan vijf jaar later terug op die uitspraken.