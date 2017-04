Barbie heeft spijt van relatiegrap: Ik was gedreven door jaloezie

De hoogblonde Barbie liet donderdag aan Shownieuws pardoes los dat ze datet met de Haagse Tangel. Ze paste haar relatiestatus op Facebook aan, waarna Michael zich woest afvroeg wie toch die viezerik was.



Volgens Barbie werden haar emoties haar de baas. Ze woont momenteel met haar twee kinderen in Nederland en haar man Michael, die in Spanje hun feestcafé runt, wordt enorm gemist. ,,Ben nergens bij en ben bang om hem kwijt te raken. Dan draai je soms door. Dacht in die emotie dus een grap uit te halen", schrijft de Haagse, die zich nu maar al te goed realiseert dat haar geintje niet goed uitpakt.



,,Eerlijk is eerlijk, ik was gedreven door een stuk jaloezie en onzekerheid. Niet zo handig nee. Sorry daarvoor. Hoe het zit met Mike en mij dan? Door deze actie ben ik denk ik een plekje gezakt. Niet met stip op één, zeg maar. Daar ben ik bang voor. Ik ben zo gek op dat jong dat ik het soms allemaal niet meer helder zie", aldus een emotionele Barbie.