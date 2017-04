Barbie heeft spijt van geintje over relatie

Oud-winnares Voice Kids Laura weer opgenomen

15:01 Laura van Kaam, in 2013 winnares van de talentenjacht The Voice Kids, is weer opgenomen. Het 18-jarige zangtalent kampt al lange tijd met een zware depressie. ,,Het is niet fijn om hier te zitten, maar wel nodig", vertelt de Gelderse in een openhartig bericht dat ze vandaag op Facebook heeft gedeeld.