Ariana Grande is gebroken: Ik heb er geen woorden voor

,,Gebroken. Uit de grond van mijn hart, het spijt me zo, zo erg. Ik heb er geen woorden voor", aldus de 23-jarige zangeres. Veel fans laten Ariana in de comments weten dat ze zichzelf de ontploffing, die door de politie als een aanslag wordt behandeld, niet kwalijk moet nemen. Ook blogger Perez Hilton beantwoordt de tweet, met de woorden "dit is niet jouw fout. Neem de schuld niet op je. We voelen allemaal de pijn. Veel liefde." Ariana's manager Scooter Braun heeft ook een reactie op social media geplaatst. ,,Vanavond zijn onze harten gebroken. Woorden schieten te kort om ons verdriet voor de slachtoffers en hun familie van deze zinloze aanval uit te drukken."

Hij gaat verder: ,,We rouwen om de levens van kinderen en andere geliefden die zijn beëindigd in deze laffe daad. We zijn dankbaar voor de inzet van de eerstehulpdiensten in Manchester die zich naar het gevaar spoedden om levens te redden. We vragen jullie allemaal de slachtoffers, hun families en alle andere betrokken in jullie gedachten en gebeden op te nemen."