Anna en Monica zoenen op cover LINDA.meiden

Kate is weer zwanger, maar zie jij de babybuik?

14:55 Catherine, de hertogin van Cambridge, is weer zwanger. Dat maakten de 35-jarige Britse en haar man prins William (35) zojuist bekend. Het echtpaar heeft al twee kinderen: prins George, geboren in 2013 en prinses Charlotte die in 2015 ter wereld kwam. Op beelden die vorige week zijn gemaakt is nog geen babybuik bij The Duchess te zien. Wanneer Kate is uitgerekend is nog niet bekend gemaakt.