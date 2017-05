Angerfist en Paul Elstak headliners op Decibel

De zestiende editie staat op zaterdag 19 augustus op het programma. De locatie in Beekse Bergen biedt plaats aan 70.000 bezoekers. Op Decibel outdoor, georganiseerd door b2s, maken ruim 200 artiesten hun opwachting, verspreid over 15 podia. Het festival kent een nieuwe opstelling. Voorheen was de camping verdeeld over twee locaties, maar dit jaar bevinden zowel de campingspots als de accommodaties, activiteiten en partyground, zich op één kant van Beekse Bergen.



Andere namen die hun opwachting maken: Darkraver, Ruthless, Wildstylez en The Viper. De volledige line-up wordt morgen bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat zaterdag 13 mei van start.