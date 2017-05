Angela Bassett scoort rol in Mission Impossible 6

De 58-jarige Basset is bekend om haar recente rol in de serie American Horror Story maar ze loopt al langere tijd mee in Hollywood. In 1993 speelde de actrice namelijk Tina Turner in de biopic What's Love Got to Do With It, en won een Golden Globe voor de rol.



Naast Bassett maakte producent Paramount al eerder bekend dat onder anderen Henry Cavill, Rebecca Ferguson en Alec Baldwin meespelen in de spionagefilm. Mission: Impossible 6 wordt geregisseerd door Christopher McQuarrie die ook het vijfde deel van de filmreeks regisseerde. De film staat gepland om op 27 juli 2018 in de bioscopen te verschijnen.