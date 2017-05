André Hazes schakelt mental coach in om huilende Dré

André Hazes junior is dol op zijn zoontje, maar hij kan wel in paniek raken als hij zijn huilende baby niet stil krijgt. ,,Eerst was mijn enige truc om hem gauw aan Moon te geven'', zegt de 23-jarige zanger tegen VIVA.

,,Ik vind het verschrikkelijk leuk om voor mijn zoon te zorgen, maar ik moet bekennen dat ik het moeilijk vind om een hele dag alleen met hem te zijn. Natuurlijk ben ik een vader van deze tijd, een luier verschonen is geen taboe. Maar als hij daarna nog blijft huilen, raak ik lichtelijk in paniek."

Dankzij een mental coach heeft hij er nu meer vertrouwen in dat hij zijn zoontje rustig kan krijgen. ,,Zijn gehuil frustreert me soms en als ik dat geluid block door oordopjes in te doen, kan ik rustiger nadenken en beter voor hem zorgen. Dat werkt echt.''

En dat is niet het enige waar de mental coach hem bij helpt. ,,Ik kan mezelf zo gek maken, dat ik bij wijze van spreken een week voor Ahoy van de stress een keelontsteking krijg. In aanloop naar mijn concert in de Heineken Music Hall begin dit jaar ben ik met mijn coach gaan praten en daardoor verdwenen mijn angsten. Hij stelt me gerust."

André bekent dan ook dat hij last heeft van prestatiedrang. ,,Toen ik begon met zingen, riepen vijftien miljoen mensen: ga alsjeblieft iets anders doen, gast. Als kind van veertien ben je daar gevoelig voor. Toch had ik die droom en ben ik doorgegaan. Ahoy is niet alleen een mijlpaal, maar ook een dikke middelvinger naar de mensen die lelijke dingen over me zeiden.''

Genieten door alleen al naar je te kijken voordat ik weer weg mag...😍 Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 May 2017 om 9:27 PDT