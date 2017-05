Altijd rumoer in Cannes: van schandalen tot stunts

Rustig verloopt de aanloop naar het filmfestival van Cannes nooit. Ook dit jaar is geen uitzondering. De poster met een gephotoshopte en afgeslankte Claudia Cardinale zorgde al weken van tevoren voor veel heibel in de media.

Ab Zagt is weer in Cannes. De actrice kwam zelf met een verklaring dat zij geen moeite had met de aanpassing om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Ook het opnemen van twee speelfilms in de competitie van abonneetelevisiezender Netflix die vermoedelijk nooit de bioscoop zullen halen deed veel Franse filmpuriteinen opveren. De actie had succes. Volgend jaar mogen alleen producties die zeker een release krijgen in de bioscoop meedingen naar de Gouden Palm.

Zes miljoen

De veiligheid van het festival – het eerste na de aanslag met een vrachtauto in Nice op 14 juli vorig jaar – levert vooraf ook altijd bezorgde gezichten op. Vooral om de Amerikaanse gasten en sterren gerust te stellen heeft de politiecommissaris van Cannes bekend gemaakt dat er volop is geïnvesteerd – zes miljoen euro om precies te zijn - in maatregelen die aanslagen moeten voorkomen.

Zo zijn er zinkpalen geplaatst op de toegangswegen tot de boulevard Croisette, die ook nog van betonnen plantenbakken is voorzien zodat een herhaling van Nice onmogelijk lijkt. Het aantal beveiligingscamera’s in de kustplaats is flink opgeschroefd. Ook patrouilleert er dagelijks een burgerwacht van vijfhonderd man die verdachte handelingen moeten rapporteren.

Drank en drugs

Al die maatregelen zullen niet verhinderen dat Cannes de komende weken weer twee weken lang het middelpunt van de filmkunst zal zijn. Het 70ste jubileumjaar zal gevierd worden met diverse diners waar oud-winnaars acte de prèsence geven.

Feestvieren behoort tot de cultuur van het festival. In het verleden zijn er veel legendarische party’s geweest, zoals in 1996 toen de drugsfilm Trainspotting werd gelanceerd. Het feest vol drank en drugs – met in het wild rondlopende popidolen onder aanvoering van Mick Jagger - liep zo uit de hand dat de acteurs – onder wie een nog onbekende Ewan McGregor – de volgende dag niet in staat waren om interviews te geven.

Ewan McGregor in Trainspotting.

Legendarisch is ook het openingsfeest in 2004 ter gelegenheid van La Mala Educacion van Pedro Almodóvar (dit jaar juryvoorzitter). De Spaanse regisseur had de hele nichtenscene van Madrid uitgenodigd wat leidde tot uitdagende optredens die niet door iedere gast werden gewaardeerd. De regisseur zelf had de grootste lol en stond op het podium mee te swingen.

Schandalen zijn er altijd geweest in Cannes. Soms met tragische afloop. In 1954 ontblootte de Franse actrice Simone Silva tijdens een fotosessie met Hollywood-legende Robert Mitchum als eerste filmsterretje zoekend naar media-aandacht haar borsten. Zeer tot ongenoegen van de festivalleiding die haar uit Cannes liet verwijderen. Een paar jaar later werd de 29-jarige Silva dood in haar appartement aangetroffen. Vermoedelijk was zelfmoord de doodsoorzaak.

Seriemoordenaar

De schandalen van de laatste jaren zijn minder drastisch. De Deense provocateur Lars von Trier zorgde voor ophef door tijdens een persconferentie begrip voor Adolf Hitler uit te spreken. Prompt werd hij tot persona non grata uitgeroepen. Volgend jaar lijkt die banvloek voorbij te zijn. Volgens geruchten zou dan zijn nieuwe film The House That Jack Built over een seriemoordenaar in Cannes in première gaan.

Stunts horen ook bij het festival. Zo zette Disney de Croisette en vooral het Carlton Hotel onder een laag nepsneeuw om de Dickens-verfilming A Christmas Carol met Jim Carrey te lanceren. Een extravagante actie die de filmmaatschappij naar verluidt een slordige 3 miljoen dollar kostte.

Minstens zo spectaculair was de omstreden acie van de makers van The Expendables 3 die in 2014 een tank met veteranen Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford en Mel Gibson over de Croisette lieten rijden. De hysterische fotografen leverden onderling een veldslag voor het beste plaatje.

Een dergelijke frivole publiciteitsstunt lijkt dit jaar ondenkbaar gezien de veiligheidsmaatregelen. Bovendien heeft de 70ste onder meer door het ontbreken van veel Hollywoodproducties een veel serieuzer karakter met tal van films over de vluchtelingenproblematiek.

Toch zal Cannes, dat de carrières lanceerde van onder anderen Quentin Tarantino (Pulp Fiction), Jane Campion (The Piano), Steven Soderbergh (sex, lies and videotape), zeker op een beschaafde manier stilstaan bij hun eigen mijlpaal als belangrijkste filmfestival ter wereld.

Quentin Tarantino in 2014.