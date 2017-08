Allah-Las al jaren onder vuur om bandnaam: 'Ik wil je huis opblazen'

De vier Amerikanen, die hun band in 2008 in Californië vormden, hebben lang nagedacht over de naam. Via e-mail bestookten ze elkaar met ideeën, zoals The Holy Barbarians en Hidden Gypsies. Leadzanger Miles Michaud kwam uiteindelijk op Allah-Las.



Dat klonk leuk, vond hij. ,,En het leek me interessant het woord Allah met iets anders te combineren'', zei Michaud in 2013 tegen Best New Bands. ,,De term is beladen en mensen hebben er emoties bij. Door 'las' toe te voegen en het harmonieus te laten klinken denk je voortaan twee keer na over je gevoel bij het woord.''