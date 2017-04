Alkmaar krijgt monumentje voor Joost Zwagerman

Het kan waarschijnlijk van de zomer al worden onthuld. Het wordt in de muur van Bibliotheek Kennemerwaard in het centrum van Alkmaar aangebracht en is 1 meter 20 bij 60 centimeter groot.

Kunstenaar Pieter Bijwaard uit Bergen maakte al een ontwerp voor het monumentje in natuursteen, waarin ook een tekst komt in een typografie van grafisch ontwerper Stephan de Smet uit Amsterdam.

Zwagerman debuteerde in 1986 op 22-jarige leeftijd met de roman De houdgreep, het boek dat één jaar later werd gevolgd door de verhalenbundel Kroondomein. Drie jaar later bereikte Zwagerman met de roman Gimmick! (1989) een groot lezerspubliek. Daarop volgde Vals licht (1991), dat genomineerd werd voor de AKO Literatuurprijs en in 1993 werd verfilmd. In 2010 schreef hij het boekenweekgeschenk met de titel Duel. Er werd een recordoplage van 958.000 exemplaren van gedrukt.