Ali B, Martijn Koning en Najib zijn de nieuwe Gabbers

albumrecensies 'Roxeanne Hazes heeft niet ’s lands meest interessante stem'

9:32 Onze muziekkenners bespreken elke week een aantal nieuw uitgekomen albums. Deze keer: Roxeanne Hazes (In mijn bloed), Queens of the Stone Age (Villains), Triggerfinger (Colossus) en The War On Drugs (A Deeper Understanding).