Ali B heeft 'onvergetelijke' ontmoeting met Ronaldo

Huub van der Lubbe in verfilming Niemand in de Stad

7:56 Zanger Huub van der Lubbe is binnenkort weer te zien in een speelfilm. Hij heeft een belangrijke bijrol in de verfilming van het boek Niemand in de Stad die regisseur Michiel van Erp aan het maken is. Ook Ariane Schluter, Anneke Blok, Jacqueline Blom, Hans Kesting en Jaap Spijkers zijn toegevoegd aan de cast. Zij spelen de ouders van de drie hoofdrolspelers, zo maakten producent De Familie en distributeur September Films bekend.