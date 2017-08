Alberto Stegeman schiet met bazooka op een mug

Wie zich er ook veelvuldig van bedient, is Alberto Stegeman. Afgelopen zondag begon een nieuw seizoen van Undercover in Nederland, het programma dat aan elkaar hangt van verborgen camera-acties en confrontaties op hoge toon. En zoals het hoort in de seizoensopener, beloofde SBS 6 knallend nieuws: er werd een nieuwe trend in illegale prostitutie blootgelegd. ‘Mannen bieden zich op internet aan als chauffeur van escortdames, terwijl ze in werkelijkheid pooiers zijn. Alberto zoekt uit wie die mannen zijn.’



En inderdaad. Aan het einde van de aflevering ontmaskerde de speurneus met veel bombarie één sneue amateurpooier. In de bosjes nog wel. Waar de man een potentiële nieuwe escortdame net wilde overhalen tot een oefenwip in de buitenlucht. Stegeman was precies op tijd, de man had zijn broek nog niet op de hielen, zodat gelukkig alleen zijn gezicht en niet nóg een lichaamsdeel geblurd hoefde te worden.