Acteur Wijdenbosch en gezin raakten zondagavond al te water

Het gezin had die dag een bezoek gebracht aan winkelcentrum Bataviastad. De politie vermoedt dat de slachtoffers daarna naar huis in Amsterdam wilden rijden. ,,Door nog onbekende reden raakten ze van de weg'', verklaart de politie vandaag.

Volgens een woordvoerder van het politieteam in Lelystad is nauwkeurig onderzoek noodzakelijk. ,,Mochten we meer weten, dan lichten we allereerst de familie in.''

Volledig scherm John Wijdenbosch. © ANP Vermoedelijk hebben de slachtoffers de hele nacht in het water gelegen. Duikers van de brandweer haalden de stoffelijk overschotten gisteren uit het water.

Quote Rust in vreugde bro Jörgen Raymann Wijdenbosch, een Nederlandse acteur van Surinaamse komaf, werd midden jaren 90 bekend door de tv-serie Fort Alpha. Ook was hij onder meer te zien in de film en de tv-serie Costa! van regisseur Johan Nijenhuis. Wijdenbosch speelde daarin de rol van Björn, naast Georgina Verbaan en Katja Schuurman. Daarnaast speelde hij in de populaire komedieserie Shouf Shouf! en had hij rollen in de ziekenhuisserie De Co-assistent en de politiereeks Moordvrouw, waarin Wendy van Dijk de hoofdrol heeft.

Via sociale media reageren veel acteurs die met de veertiger samenwerkten vol ongeloof. ,,Wat rest is stilte... En veel vrolijke herinneringen. Wat verschrikkelijk. Geen woorden'', schrijft Katja Schuurman. Tatum Dagelet, die met Wijdenbosch in Fort Alpha speelde, brengt haar steun aan de nabestaanden over. ,,Wat een intens verdrietig nieuws. Zo'n leuke tijd beleefd met John Wijdenbosch. Mijn hart gaat uit naar de familie."

Ook Jörgen Raymann kan het nieuws nauwelijks bevatten. Hij deelt een persoonlijke tekst over zijn band met Wijdenbosch op Instagram. ,,Broertje, je zorgde voor zoveel vreugde in een verdrietige periode van mijn leven, en nu kan ik het gewoon niet bevatten... Rust in vreugde bro!''

Ook vrouw en dochtertje!! Heel de familie en naasten veel sterkte!!