Acteur Tom Hardy grijpt dief na beroving

Hol­ly­wood-schrij­vers dreigen met staking voor meer salaris

5:22 De leden van de vakbond van schrijvers in de Verenigde Staten, de Writers Guild of America (WGA), zijn akkoord gegaan met het uitroepen van een staking. De vakbond ligt al weken overhoop met de vertegenwoordigers van producenten in Hollywood over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden.