Aaf Brandt Corstius stapt volgende maand in huwelijksbootje

,,Jazeker, wij gaan trouwen binnenkort", vertelde Gijs in De eeuw van de amateur, de podcast van radiomaker Botte Jellema. ,,We zijn elf jaar samen op 30 juni, dat is ook de dag dat we gaan trouwen."

Slapeloze nachten

Een huwelijk van Gijs en Aaf hing al lang in de lucht. ,,Ik vroeg Aaf ten huwelijk toen ze lag te bevallen van Benjamin. Dat is 7,5 jaar geleden." In januari 2011 voegde dochter Rifka zich bij het gezin. Een bruiloft zat er al die jaren niet in. ,,Dat moet je dan allemaal regelen en organiseren. En dat is ontzettend moeilijk en vervelend. Maar het hing nu zo lang in de lucht, en mensen begonnen er ook over te praten."



En dus prikten Aaf en Gijs een datum: 30 juni 2017. Ze willen trouwen in 'een soort speeltuin vlakbij ons waar we heel graag komen'. Over de andere details ligt het stel geregeld wakker. ,,We hebben heel veel zenuwen en spanningen. We hebben er ook heel veel slapeloze nachten van. Ook over de jurk."