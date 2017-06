1,2 miljoen kijkers zien Maan in voetsporen van Anita Meyer treden

Noel Gallagher sprakeloos om impact Oasis-song

24 juni Noel Gallagher zegt sprakeloos te zijn geweest toen hij merkte dat Don't Look Back In Anger van Oasis zo'n impact had op de inwoners van Manchester, vlak na de aanslag in die stad eind mei. Dat zei de oud-frontman van de band tijdens een vragenuurtje op het festival Glastonbury.