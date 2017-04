'Zwaard van Mondragon moet zo snel mogelijk terug'

ZIERIKZEE - Het zwaard, of liever gezegd de degen, van Mondragon is verdwenen van de Noordhavenpoort in Zierikzee. De stad staat voor een raadsel.

Gemeentearchivaris Michel Verduijn, die veel weet van de Zierikzeese poorten, moet eerlijk toegeven: het zwaard werd ook niet gemist. ,,We wisten niet dat het kwijt was. Maar nu we het weten, willen we dat het snel mogelijk terugkomt."

Het zwaard, eigenlijk meer een degen, is volgens de overlevering geweest van Christóbal de Mondragón, de Spaanse veldheer die Zierikzee in 1575 belegerde en na negen maanden kon innemen. Al klopt daar volgens archivaris Huib Uil niets van. ,,Ik heb later in de krantenbank gelezen dat het ijzeren zwaard op de Noordhavenpoort uit de negentiende eeuw is."

Kwijtgeraakt

Waar het zwaard is gebleven, is een groot raadsel voor de beide archivarissen. ,,Misschien is het vijf jaar geleden kwijtgeraakt tijdens de grote onderhoudsbeurt aan de Noordhavenpoort", zegt Verduijn. ,,Anders zou ik het niet weten."

Het onderhoud werd destijds gepleegd door aannemersbedrijf Quant uit Zierikzee. ,,Maar wij deden alleen het houtrot", zegt Dirk Quant. ,,De collega's van Huurman gingen de hoogte in, om het dak te renoveren."