Zierikzee maakt zich op voor feestje nr. 37

Brogum maakt zich op voor wat bekendstaat als de grootste reünie van Zierikzee. Tijdens Anywave tref je vrienden van vroeger, buren uit je oude straat of ome Jan die je al een tijd niet had gezien. Het publiek is heel divers en stoere kerels gaan er prima samen met kleutermeisjes in zoete jurkjes. Naast bijpraten en lekker eten en drinken, gaat het natuurlijk vooral om de muziek. Swen Blikman begon ooit als jonkie met de verkoop van muntjes en is nu al elf jaar betrokken bij het poppodium. Sinds vorig jaar als voorzitter. Het eerste jaar in die rol was even wennen voor hem. ,,Het was heel heftig en intens. Er komen zo veel dingen op je af. Vrijwilligers, security en bands die naar je toe komen. Ik moest dat even op me in laten werken. Daarna hebben we besproken wat er nog kan verbeteren.'' Met een nieuw bestuur hebben ze er keihard aan gewerkt om alles qua organisatie strak te trekken.

Brede muzieksmaak

Anywave heeft een werkgroep van ongeveer tien man en daarom heen nog tientallen vrijwilligers. Swen is onder andere verantwoordelijk voor de programmering en de pr. ,,We worden steeds slimmer en handiger. We blijven continu veranderen en vernieuwen. Vorig jaar is het achterterrein op de schop gegaan, we hebben het leuker aangekleed. We hebben er dj's neergezet, vooral lokale helden zoals Jaap Verseput en dj Sandstorm. Er gebeurt daar nu ook wat. Voorheen startte er om de drie kwartier een nieuwe band. Dat hebben we met een kwartier erbij nu wat ruimer opgezet.''

Meer nog dan vorig jaar heeft de organisatie ingezet op lokale acts. De programmering doet Swen samen met Erik de Keijzer en beiden hebben een brede muzieksmaak. Toch kijken ze niet alleen naar wat ze leuk vinden; ze kiezen ook tactisch. ,,We weten inmiddels dat er als afsluiting een dj moet staan, dat moet gewoon knallen. Mensen hebben genoeg bands gezien, willen dansen, hebben al een biertje op. Het moet gewoon simpel zijn. We weten ook dat je rond etenstijd een lokale band neer moet zetten. En op de vrijdag heb je echt een naam nodig. Op basis daarvan vullen we het programma verder in.'' Ze willen ieder jaar andere bands een kans geven. Sommige groepen spelen wel vaker op Anywave, maar dat komt ook omdat ze het 'super goed' doen bij het publiek. Bijvoorbeeld Smelly Kitchen. Zij spelen dit jaar voor de derde keer op Anywave. ,,Dat is wel een van mijn favorieten, echt te gek! Zij hebben een naam opgebouwd bij het Anywavepubliek. Mensen weten: dat is leuk.''

Thuiswedstrijd

Jeroen van 't Leven is lid van Smelly Kitchen en speelt Hammondorgel: ,,Voorheen heb ik ook met andere bands op Anywave gespeeld, waaronder Kings of Cool. Smelly Kitchen bestaat uit dezelfde muzikanten alleen dan met een andere zanger. Ik kom van Zierikzee, het is speciaal om op Anywave te spelen; een thuiswedstrijd. Vorig jaar hebben we er niet gestaan, we konden niet. Had ik wel de ziekte over in.'' Toch zul je Jeroen er niet snel in het publiek zien. Hij wil alleen maar spelen. ,,Of ik speel, of niet. Het doet alleen maar pijn als ik er niet sta. Spelen is honderdduizend keer leuker dan kijken. Maar gelukkig zijn er genoeg mensen die dat wel leuk vinden.''

Smelly Kitchen bestaat uit tien man, waarvan de helft semiprofessioneel is. Repeteren komt er dus niet vaak van. Optreden ook niet, tot Jeroens spijt. ,,Ik zou het liefst elke week spelen, maar dat gaat niet. Dat houdt het wel spannend en speciaal. We hebben niks nodig, spelen al zo lang samen. We gaan zitten en het gebeurt.''

Smelly Kitchen brouwt met elkaar iets dat bestaat uit funk en soul. ,,Dat stinkende, vieze van de funk omarmen we, het is toch een beetje vuig. Het is smerige muziek en allemaal eigen werk. Na een optreden gelooft niemand dat. Ze denken: We kenden toch alles, maar dat is niet zo. Het is heel toegankelijk, aanstekelijk en dansbaar. Het pakt je in een paar minuten bij je donder en dan is het goed. Pas als ze op de bar staan te dansen, zijn we tevreden.''

Toontje Lager

Voorzitter Swen zal vooral tevreden zijn als alle vier de dagen goed bezocht worden. De verkoop voor de vrijdagavond gaat in ieder geval goed. In vergelijking met vorig jaar rond deze tijd zijn er al meer kaarten verkocht. Dat is mede te verklaren door de band Toontje Lager. ,,Het is van ver voor mijn tijd, maar ze waren in de jaren 80 natuurlijk heel populair. Ik ben zelf uit 1991, dus het zei me niet zo veel. Toen ben ik die liedjes gaan luisteren, en dacht ik, 'ja dit is te gek'. Tuurlijk ken ik dit. En voor de promotie is het heel goed. Zet je een kort fragment op Facebook, dan bekijken meteen heel veel mensen dat.''