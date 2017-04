Zierikzee kan vier wijkraden krijgen

Twintig miljoen euro voor nieuwe huisvesting drie scholen in Zierikzee

18 april ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland trekt ruim twintig miljoen euro uit om nieuwbouw van scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee mogelijk te maken. Bij die prijs inbegrepen is de verhuizing van De Meie en de Beatrixschool naar het nieuwe complex op het Hatfieldpark. Het bijzonder onderwijs wordt ingebed in de scholengemeenschap.