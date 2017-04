Zeven jaar cel geëist voor incest op Schouwen-Duiveland

ROTTERDAM – Voor het jarenlang plegen van incest met twee dochters heeft Justitie tegen de 56-jarige Willem van G. uit de gemeente Schouwen-Duiveland woensdag in de rechtbank in Rotterdam 7 jaar cel geëist.

De vader van het gezin met acht kinderen ontkent de beschuldigingen bij hoog en bij laag. Zijn nu 29-jarige dochter verklaarde bij de politie enkele jaren geleden vanaf haar 9-de tot 23-ste jaar zeer regelmatig seksueel te zijn misbruikt. Haar vader zou haar hebben geslagen en gedreigd te doden als ze ‘het geheim’ openbaarde. Ze zou zijn vastgebonden op bed met een afgeplakte mond om gillen te voorkomen, kreeg heet kaarsvet op het lichaam gedruppeld en zou zijn geslagen met een riem met spijkers.

Kinderziekenhuis

,,Ik heb nooit iemand misbruikt of geslagen. Het zijn allemaal leugens’’, bleef de verdachte herhalen vanaf het beklaagdenbankje. De incest zou zijn begonnen toen het meisje was opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar de man op bezoek kwam en haar zou hebben betast. Twee jaar geleden zou ze in haar huidige verblijfplaats Rotterdam nog door hem zijn opgewacht na haar werk en in zijn auto zijn gedwongen tot gemeenschap op de achterbank.

Omdat er geen bewijs is gevonden voor de laatste beschuldiging, vindt de aanklager deze niet bewezen. De getraumatiseerde vrouw is enige tijd opgevangen in het gezin van de dominee van de protestantse kerk, die het gezin bezocht en waar de verdachte diaken was tot hij uit het ambt werd gezet na ‘overspel’. Volgens de dominee was het meisje ‘zeer angstig en beschadigd’ en heeft zij hem verteld over de incest.

Strenge regels

Ook haar nu 24-jarige zus deed aangifte van incest tegen haar vader, die haar vanaf haar zevende jaar ‘als straf’ regelmatig zou hebben misbruikt en mishandeld. Vrijwel wekelijks dwong hij haar tot gemeenschap. Opvallend is dat een zus van de verdachte vertelde op jonge leeftijd ook slachtoffer van door de man gepleegde ontucht te zijn geweest. ,,Ik heb er nu spijt van dat ik geen aangifte deed. Het had het lot van zijn dochters kunnen voorkomen,’’ meldde zij de politie. Een oudere dochter van de verdachte zou een kennis hebben gezegd dat het haar ook was overkomen en dat het hele gezin leed onder de incest en de strenge regels en straffen in huis. Later ontkende ze over ‘incest’ te hebben gesproken.

De vermeende slachtoffers eisen samen 85.000 euro smartengeld. Volgens zijn raadsvrouw S. Epema is er geen wettig en overtuigend bewijs voor de beschuldigingen en moet haar cliënt worden vrijgesproken.