Zeeuwse beauties halen 870 euro op

Van dubbeldeksbus naar eigentijds surfcentrum

22 april BROUWERSDAM - Vanuit werkelijk elke ruimte is het water te zien. Met suppers in de ene plas en surfers in de andere. Zeil- en surfcentrum Brouwersdam is volledig vernieuwd. Met een lange dag vol kijken, beleven en doen werd de opening zaterdag gevierd.