Zeelandbrug blijft waarschijnlijk tóch open op Tweede Pinksterdag

Bovendien gaat de brug altijd een nacht dicht op de eerste maandag van de maand om klussen (,,van vegen tot hijsen") te verrichten waar de werkers geen denderend verkeer bij kunnen gebruiken. ,,Dat is een gewoonte waar inmiddels iedereen aan gewend is en die we graag willen voortzetten."

Maar ja, op Tweede Pinksterdag rijden héél veel toeristen terug naar huis. Ook via de Zeelandbrug. ,,Dat realiseren wij ons nu ook", aldus Stelpstra. ,,Connexxion begon er ook al over. We nemen de kritiek serieus en overwegen de werkzaamheden 24 uur later te doen. Al blijf ik me afvragen of er mensen die na tienen nog gaan rijden, maar goed."