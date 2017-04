Wereldrecordpoging in het zand

BROUWERSDAM - Het is een gigantische onderneming en nog nooit eerder vertoond: ruim 1350 kinderen die samen een Zeeuwse knop in het zand maken.

Met harken en zandkastelen, met een tribal beach dance en live-animatie wordt een stuk strand van zo’n twaalf voetbalvelden groot compleet op z’n kop gezet. Een huzarenstukje dat spannend blijft tot het laatste moment. ,,De natuur is ons grootste risico. Waait het harder dan windkracht drie dan heb je een probleem.’’

Donderdag 1 juni staat het te gebeuren. Na twee weken lang het strand aan de Brouwersdam te hebben bestudeerd bij hoog- en laagtij, hebben de initiatiefnemers deze datum geprikt omdat dan de beste zandcondities zijn te verwachten. ,,Zacht zand is hartstikke leuk om in te rollen, maar wat we nodig hebben is een laag van zo’n vijf centimeter die nat en hard is. Daar kun je een schitterende tekening in maken’’, legt Ron van Jeveren uit. Met René Bosma en Remko Delfgaauw zette Van Jeveren eerder de schouders onder het grote graancirkelproject waarmee de Zierikzeese basisschool Binnen de Veste een wereldrecord vestigde. Met de megastrandtekening gaat het creatieve trio nog een paar stappen verder, nu ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de koepel van openbare basisscholen Obase.

Harken

Vierhonderd kinderen gaan met harken aan de slag om de volledig met gps uitgezette tekening in het zand te zetten. Veel van de wat jongere leerlingen doen op hetzelfde moment mee aan een zandkastelenwedstrijd, waarmee zij de buitenste rand van de Zeeuwse knop fabriceren. Maar daar blijft het niet bij. De kinderen brengen de Zeeuwse knop aansluitend tot leven. Dansdocent Elly Geelhoed gaat, ook op het strand, met een team aan de slag om met 270 kinderen een tribal beach dance in te studeren. Nog eens 413 kinderen zullen, als alles eenmaal klaar is, door middel van live-animatie vanuit de kern van de tekening een boodschap de wereld in sturen. De kinderen worden tijdens de live-animatie via hun smartphone geïnstrueerd.

Vrijwilligers